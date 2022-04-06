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Сегодня, 11:57

Медведев заявлен на хардовый турнир в Лос-Кабосе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев заявлен на хардовый турнир в мексиканском городе Лос-Кабос.

Также в список на данный момент вошли Феликс Оже-Альяссим, действующий чемпион турнира Кэмерон Норри и Джон Изнер.

Турнир ATP 250 в Лос-Кабасе пройдет с 1 по 6 августа.

Напомним, что у Медведева в скором времени состоится операция из-за грыжи и он пропустит один-два месяца. В последнем матче россиянин проиграл Хуберту Хуркачу на турнире в Майами на стадии четвертьфинала.

Источник: https://abiertoloscabos.com/en/players-2022/
Теннис
Даниил Медведев
Джон Изнер
Феликс Оже-Альяссим
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