Медведев заявлен на хардовый турнир в Лос-Кабосе
Российский теннисист Даниил Медведев заявлен на хардовый турнир в мексиканском городе Лос-Кабос.
Также в список на данный момент вошли Феликс Оже-Альяссим, действующий чемпион турнира Кэмерон Норри и Джон Изнер.
Турнир ATP 250 в Лос-Кабасе пройдет с 1 по 6 августа.
Напомним, что у Медведева в скором времени состоится операция из-за грыжи и он пропустит один-два месяца. В последнем матче россиянин проиграл Хуберту Хуркачу на турнире в Майами на стадии четвертьфинала.
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