Медведев заявлен на хардовый турнир в Лос-Кабосе

Российский теннисист Даниил Медведев заявлен на хардовый турнир в мексиканском городе Лос-Кабос.

Также в список на данный момент вошли Феликс Оже-Альяссим, действующий чемпион турнира Кэмерон Норри и Джон Изнер.

Турнир ATP 250 в Лос-Кабасе пройдет с 1 по 6 августа.

Напомним, что у Медведева в скором времени состоится операция из-за грыжи и он пропустит один-два месяца. В последнем матче россиянин проиграл Хуберту Хуркачу на турнире в Майами на стадии четвертьфинала.