У Медведева на Итоговом турнире ATP украли часы за 200 тысяч евро

На Итоговом турнире ATP, который проходил в Турине, у российского теннисиста Даниила Медведева украли часы во время финала, сообщает La Stampa.

По информации источника, часы Bovet OttantaSei стоимостью 200 тысяч евро пропали из раздевалки во время игры против Александра Зверева. Однако полиции удалось найти пропажу на следующий день. Сейчас идет расследование инцидента.

В финале Итогового турнира ATP Медведев проиграл Звереву — 4:6, 4:6.