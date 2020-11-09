Медведев вышел на четвертое место в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев после победы на «Мастерсе» в Париже вышел на четвертое место в рейтинг АТР, обойдя Роджера Федерера. На данный момент у 24-летнего россиянина 6 970 очков. В первой десятке также Андрей Рублев, занимающий восьмое место с 3 919 очками. Карен Хачанов опустился с 19-го места на 20-е по итогам недели (2 245).

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6 970;

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 525;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 919;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 455;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075...