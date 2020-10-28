Медведев вслед за Рублевым вышел во второй круг турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг турнира в Вене. Четвертый номер «посева» победил тайваньца Джейсона Юнга — 6:3, 6:1.

Соперник Медведева определится в матче Феликса Оже-Альяссима и Вашека Поспишила.

Ранее во второй круг пробился Андрей Рублев.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Джейсон Юнг (Тайвань, LL) — 6:3, 6:1

Кристиан Гарин (Чили) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 6:7 (9:11), 6:3