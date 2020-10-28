Медведев вслед за Рублевым вышел во второй круг турнира в Вене
17:27
Россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг турнира в Вене. Четвертый номер «посева» победил тайваньца Джейсона Юнга — 6:3, 6:1.
Соперник Медведева определится в матче Феликса Оже-Альяссима и Вашека Поспишила.
Ранее во второй круг пробился Андрей Рублев.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 4) — Джейсон Юнг (Тайвань, LL) — 6:3, 6:1
Кристиан Гарин (Чили) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 6:7 (9:11), 6:3
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