Медведев во втором круге турнира в Штутгарте сыграет с Пуйем, Хачанов - с Береттини

Француз Люка Пуй пробился во второй круг турнира в Штутгарте. В матче второго раунда он обыграл испанца Фелисиано Лопеса - 6:3, 3:6, 7:6 (9:7). В следующем круге он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

В другом матче дня итальянец Маттео Береттини обыграл австралийца Ника Кирьоса - 6:3, 6:4. В следующем круге он сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 679 015 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Люка Пуй (Франция, WC) - Фелисиано Лопес (Испания, Q) - 6:3, 3:6, 7:6 (9:7)

Денис Кудла (США) - Виктор Галович (Хорватия, Q) - 6:3, 6:2

Маттео Берреттини (Италия) - Ник Кирьос (Австралия) - 6:3, 6:4