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Медведев в паре с Демолинером проиграли во втором круге турнира в Цинциннати

16 августа 2019, 01:14
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Россиянин Даниил Медведев в паре с бразильцем Марсело Демолинером не смогли выйти в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге парного разряда они проиграли хорватку Мате Павичу и бразильцу Бруну Соаресу.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия, 6) — Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) — 7:5, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2019/2/7/

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