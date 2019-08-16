Медведев в паре с Демолинером проиграли во втором круге турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев в паре с бразильцем Марсело Демолинером не смогли выйти в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге парного разряда они проиграли хорватку Мате Павичу и бразильцу Бруну Соаресу.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия, 6) — Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) — 7:5, 7:6 (7:5)