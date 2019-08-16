Медведев в паре с Демолинером проиграли во втором круге турнира в Цинциннати
16 августа 2019, 01:14
Россиянин Даниил Медведев в паре с бразильцем Марсело Демолинером не смогли выйти в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге парного разряда они проиграли хорватку Мате Павичу и бразильцу Бруну Соаресу.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 056 280 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия, 6) — Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) — 7:5, 7:6 (7:5)