Медведев в этом году обошел Федерера по размеру выигранных призовых

Российский теннисист Даниил Медведев в 2019 году заработал за участие во всех турнирах — более 6,8 миллионов долларов, сообщается на официальном сайте ATP.

Это на 300 тысяч долларов большем, чем у третьей ракетки мира Роджера Федерера, который в этом году заработал 6,5 миллионов долларов. Лидер по призовым в текущем сезоне — Рафаэль Надаль, он заработал более 11,9 миллионов долларов. Второе место по этому показателю занимает первая ракетка мира Новак Джокович, заработавший около 9 миллионов долларов.

В этом году россиянин стал победителем четырех турниров — в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. Его выступление на «Кубке Кремля» пока под вопросом.