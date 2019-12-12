Медведев сыграет со Штруффом на старте турнире в Саудовской Аравии

Состоялась жеребьевка выставочного турнира Diriyah Tennis Cup, который пройдет в Саудовской Аравии с 12 по 14 декабря. Россиянин Даниил Медведев, который является пятой ракеткой мира, в стартовом матче встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Начало игры — 20:00 (мск). Победитель встречи сыграет с победителем противостояния Люка Пуй (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия).

Также итальянец Фабио Фоньини сыграет с американцем Джоном Изнером, а швейцарец Стэн Вавринка — с французом Гаэлем Монфисом. Проигравшие в первом ранде продолжат борьбу между собой за утешительный приз.

Призовой фонд турнира составляет три миллиона долларов.