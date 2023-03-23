Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:26

Медведев сыграет с испанцем Баэной во втором круге турнира в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу турнира ATP в Майами (США).

Российскому теннисисту предстоит сыграть против испанца Роберто Карбальеса Баэны.

В первом круге Баэна обыграл своего соотечественника Бернабе Сапату Миральеса. При счете 6:0, 3:0 в пользу Баэны Миральес принял решение сняться с матча.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:0, 3:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
РУСАДА провело допинг-тестирование Щербаковой и еще 13 российских фигуристов
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бублик в турнире в Майами взял розыгрыш ударом ручкой ракетки
Новости
RSS RSS
Все новости