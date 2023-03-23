Медведев сыграет с испанцем Баэной во втором круге турнира в Майами
Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу турнира ATP в Майами (США).
Российскому теннисисту предстоит сыграть против испанца Роберто Карбальеса Баэны.
В первом круге Баэна обыграл своего соотечественника Бернабе Сапату Миральеса. При счете 6:0, 3:0 в пользу Баэны Миральес принял решение сняться с матча.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:0, 3:0 отказ 2-го игрока
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