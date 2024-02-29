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29 февраля, 20:16

Медведев рассказал о своем состоянии после выхода в полуфинал турнира в Дубай

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал турнира в Дубае рассказал о своем самочувствии.

«Сегодня я чувствовал себя лучше, чем в прошлом матче. Не знаю, что случилось вчера. В моем окружении был небольшой вирус, возможно, это повлияло. Но такие дни случаются, и я рад, что сегодня было лучше. Пока что я не в своей лучшей форме, но впереди есть еще матчи», — сказал Медведев после матча

В матче 1/4 финала Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом 6:2, 6:3. Россиянин является действующим победителем этого турнира.

Даниил Медведев
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