Медведев рассказал о своем состоянии после выхода в полуфинал турнира в Дубай

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал турнира в Дубае рассказал о своем самочувствии.

«Сегодня я чувствовал себя лучше, чем в прошлом матче. Не знаю, что случилось вчера. В моем окружении был небольшой вирус, возможно, это повлияло. Но такие дни случаются, и я рад, что сегодня было лучше. Пока что я не в своей лучшей форме, но впереди есть еще матчи», — сказал Медведев после матча

В матче 1/4 финала Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом 6:2, 6:3. Россиянин является действующим победителем этого турнира.