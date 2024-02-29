Умбер победил Хуркача и сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Дубае
Французский теннисист Уго Умбер обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) — 3:6, 7:6 (10:8), 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 26 минут.
В полуфинале француз сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 941 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Уго Умбер (Франция, 5) — Хуберт Хуркач (Польша, 3) — 3:6, 7:6 (10:8), 6:3
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