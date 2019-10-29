Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев уступил французу Жереми Шарди во втором круге турнира ATP в Париже — 4:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Медведев является 4-й ракеткой мира. В этом сезоне он дошел до финала US Open, а также выиграл два «Мастерса» — в Цинциннати и Шанхае.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Жереми Шарди (Франция, Q) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 4:6, 6:2, 6:4