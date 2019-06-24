Медведев поднялся на шестое место в чемпионской гонке ATP

В понедельник, 24 июня, была опубликована обновленная версия рейтинга чемпионской гонки ATP. Испанец Рафаэль Надаль продолжает лидировать с 5505 очками. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, который поднялся на шестую строчку – 1766 очков.
Россияне Карен Хачанов располагается на 25-м месте с 875 очками, а Андрей Рублев – 92-й (347 очков).
Более подробная таблица чемпионской гонки ATP на 24 июня выглядит следующим образом:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 4725.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3860.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3305.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2985.
6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1765.
7 (6). Кей Нисикори (Япония) — 1710.
8 (9). Александр Зверев (Германия) — 1580.
9 (8). Фабио Фоньини (Италия) — 1550.
10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1391.
...
25 (28). Карен Хачанов (Россия) — 875.
...
92 (89). Андрей Рублёв (Россия) — 347.
Хачанов остался девятым в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 5 строчек