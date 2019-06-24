Хачанов остался девятым в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 5 строчек

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке изменений не произошло. Россиянин Карен Хачанов, который впервые в карьере вошел в топ-10, остался на девятой строчке.
Другой россиянин Даниил Медведев остался на 13-м месте, а Андрей Рублев поднялся с 83-го на 78-е место.
Рейтинг ATP
Положение на 24 июня
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6620
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4405
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4215
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3610
9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2980
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2785...
13 (13). Даниил Медведев (Россия) – 2625...
78 (83). Андрей Рублев (Россия) – 696...
* – положение в предыдущем рейтинге