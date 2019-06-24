Хачанов остался девятым в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 5 строчек

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке изменений не произошло. Россиянин Карен Хачанов, который впервые в карьере вошел в топ-10, остался на девятой строчке.

Другой россиянин Даниил Медведев остался на 13-м месте, а Андрей Рублев​ поднялся с 83-го на 78-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 24 июня

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6620

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4405

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4215

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3610

9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2980

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2785...

13 (13). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

78 (83). Андрей Рублев (Россия) – 696...

* – положение в предыдущем рейтинге