Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
08:27
Россиянин Даниил Медведев опустился на пятую строчку в рейтинге ATP. Его обошел австриец Доминик Тим.
Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль?.
Рейтинг ATP
Положение на 18 ноября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5825
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584
* - положение в предыдущем рейтинге
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