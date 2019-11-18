Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев опустился на пятую строчку в рейтинге ATP. Его обошел австриец Доминик Тим.

Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль?.

Рейтинг ATP

Положение на 18 ноября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590

4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5825

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584

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