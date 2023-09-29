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Сегодня, 09:04

Медведев обыграл Пола и вышел во второй круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Пекине обыграл американца Томми Пола со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету россиянина 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Медведев встретится с Алексом Де Минауром из Австралии.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Томми Пол (США) — 6:2, 6:1

Даниил Медведев
18
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