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Медведев — о победе в финале Итогового турнира ATP: «Три сета против великолепного игрока»

00:10
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в финале Итогового турнира ATP, где он обыграл австрийца Доминика Тима.

— Матч получился потрясающим, — приводит слова Медведева Eurosport. — Одна из лучших побед. Три сета против такого великолепного игрока. Поздравляю Тима с победами и тем, чего ты достиг в этом сезоне. Благодаря своей карьере ты точно уже в учебниках тенниса. Надеюсь, у нас еще будет много матчей в важных играх.

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