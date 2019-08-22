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Медведев готовится к выступлению на US Open. Фото

10:15
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Россиянин Даниил Медведев опубликовал в Twitter фотографию с тренировки перед стартом на Открытом чемпионате США.

Ранее 23-летний россиянин стал победителем турнира в Цининнати (США), после чего впервые в карьере попал в число пяти лучших теннисистов мира. Он посеян под пятым номером.

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