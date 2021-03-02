Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев чувствует давление из-за возможности стать второй «ракеткой» мира

13:43
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев 2 марта в интервью пресс-службе ATP поделился ожиданиями от турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Давит ли на меня перспектива стать второй «ракеткой» мира? В первых кругах это вряд ли будет чувствоваться, а вот на стадии четвертьфинала и дальше — уж точно. Сейчас я готовлюсь к матчу с Лайовичем и даже не думаю об этом, все давление впереди», — признался 25-летний россиянин.

В первом круге Медведев сыграет против серба Душана Лайовича. Игра пройдет в среду, 3 марта, начало — в 13.00 (мск).

В случае выхода в финал турнира или победы Медведев станет второй «ракеткой» мира, обойдя испанца Рафаэля Надаля, который пропускает эту соревновательную неделю.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир