Андрей Рублев выиграл матч первого круга на турнире в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в голландском Роттердаме. На старте соревнований он победил представителя США Маркоса Гирона в двух сетах.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:1), 6:3