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Андрей Рублев выиграл матч первого круга на турнире в Роттердаме

16:09
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Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в голландском Роттердаме. На старте соревнований он победил представителя США Маркоса Гирона в двух сетах.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:1), 6:3

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