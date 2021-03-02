Андрей Рублев выиграл матч первого круга на турнире в Роттердаме
16:09
Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в голландском Роттердаме. На старте соревнований он победил представителя США Маркоса Гирона в двух сетах.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 4) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:1), 6:3
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