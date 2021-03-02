Джокович может выступить на турнире в Майами
10:16
Тренер серба Новака Джоковича Горан Иванишевич заявил, что теннисист не будет выступать до начала грунтового сезона. Исключением, по его словам, может стать турнир в Майами.
«Это вполне реально, что он не сыграет. Это зависит еще и от травмы. Но не будем торопиться, — цитирует Иванишевича Tennis Majors. — Возможно, он сможет сыграть в Майами. Обследование МРТ будет через две недели. Не стоит рисковать. Лучше он подготовится на сто процентов к грунтовому сезону, чтобы снова побороться за победу на «Ролан Гаррос».
Напомним, первая ракетка мира после победы на Australian Open-2021 заявил, что ему нужно восстановиться после травмы.
Тунир Miami Open пройдет с 24 марта по 4 апреля.
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