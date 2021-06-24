Маррей выступит на Олимпийских играх в Токио
13:44
Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей вошел в состав сборной Великобритании на Олимпийские игры в Токио, информирует сайт британской команды.
Также в состав вошли вошли Джо Солсбери, Хитер Уотсон, Йоханна Конта, Дэниел Эванс и Нил Скупски.
Для 34-летнего Маррея это четвертая Олимпиада.
«Олимпийские игры для меня очень много значат. Участвовать в них четвертый раз огромная честь. Выход команды на церемонии открытия пять лет назад в Рио было одним из самых ярких моментов в моей карьере. Поехать на Игры в качестве действующего чемпиона просто прекрасно. С нетерпением этого жду, — отметил Маррей.
Напомним, что на Олимпиаде также выступит первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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