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Маррей выступит на Олимпийских играх в Токио

13:44
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Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей вошел в состав сборной Великобритании на Олимпийские игры в Токио, информирует сайт британской команды.

Также в состав вошли вошли Джо Солсбери, Хитер Уотсон, Йоханна Конта, Дэниел Эванс и Нил Скупски.

Для 34-летнего Маррея это четвертая Олимпиада.

«Олимпийские игры для меня очень много значат. Участвовать в них четвертый раз огромная честь. Выход команды на церемонии открытия пять лет назад в Рио было одним из самых ярких моментов в моей карьере. Поехать на Игры в качестве действующего чемпиона просто прекрасно. С нетерпением этого жду, — отметил Маррей.

Напомним, что на Олимпиаде также выступит первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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