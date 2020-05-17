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«Маррей лучше «Большой тройки». Мнение Ника Кирьоса

07:45
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Ник Кирьос провел эфир в Instagram с Энди Марреем. Австралиец поделился мнением об англичанине и сравнил его с представителями «Большой тройки» — Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

— Он точно лучше «Большой тройки», — сказал Кирьос. — Знаю, что все в Twitter сейчас с ума сойдут, но я и правда так считаю. Он точно лучше Джоковича, без сомнений.

Маррей — единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Он выиграл три турнира «Большого шлема».

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