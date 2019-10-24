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Марат Сафин: «Новое поколение российских теннисистов может стать лучше нас»

14:00
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Двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России Марат Сафин считает, что новое поколение российских теннисистов может превзойти результаты своих предшественников.

— Новое поколение российских теннисистов может превзойти ваши с Кафельниковым и Давыденко успехи?

— Да, они могут стать лучше нас, это и называется эволюцией. Когда новое поколение оказывается лучше старого. У них потенциал есть. Но пока, думаю, с нами сравнивать нельзя. Когда ребята станут первыми-вторыми и будут выигрывать Шлемы, тогда можно будет. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Большое интервью Марата Сафина — здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/tennis/reviews/1602404/

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