Марат Сафин: «Для Медведева и Хачанова было важно выиграть как можно больше матчей на ATP Cup»

Капитан сборной России Марат Сафин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча на ATP Cup с командой Аргентины. Россию представят Даниил Медведев и Карен Хачанов.

— Я очень уверен в себе и верю в свою команду, — приводит слова Сафина пресс-служба турнира. — Это точно. Они знают, что делают на площадке. Думаю, что для ребят было важно выиграть как можно больше матчей. Они готовы к тому, чтобы хорошо выступить на заключительном этапе.