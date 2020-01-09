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Марат Сафин: «Для Медведева и Хачанова было важно выиграть как можно больше матчей на ATP Cup»

03:25
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Капитан сборной России Марат Сафин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча на ATP Cup с командой Аргентины. Россию представят Даниил Медведев и Карен Хачанов.

— Я очень уверен в себе и верю в свою команду, — приводит слова Сафина пресс-служба турнира. — Это точно. Они знают, что делают на площадке. Думаю, что для ребят было важно выиграть как можно больше матчей. Они готовы к тому, чтобы хорошо выступить на заключительном этапе.

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