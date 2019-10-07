Кукушкин и Маррей вышли в следующий круг турнира в Шанхае
16:04
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Шанхае, обыграв в двухе сетах Миомира Кецмановича из Сербии.
Еще в одной встрече первого круга британец Энди Маррей одолел Хуана Игнасио Лондеро из Аргентины — 2:6, 6:2, 6:3.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (7:4), 6:4
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) — 2:6, 6:2, 6:3
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