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Сегодня, 15:15

Селиваненко о победе Медведева: «Хорошая рабочая победа, которая и должна быть на старте турнира»

Вице-президент Федерации тенниса России отреагировал на победу Медведева в первом круге турнира в Галле
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге турнира в Галле над бельгийцем Давидом Гоффеном (6:3, 6:2).

«Хорошая рабочая победа, которая и должна быть на старте турнира. Первый матч на турнире так и должен проводить игрок высокого уровня, играя на классе. В принципе, в первом круге победить такого соперника для Даниила результат, который по идее он обычно для себя ставит», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Следующим соперником Медведева станет белорусский теннисист Илья Ивашко.

Теннис
Давид Гоффен
Даниил Медведев
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