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Сегодня, 21:40

Бублик выбыл в первом круге турнира в Монпелье — казахстанец сделал 19 эйсов и допустил 14 двойных ошибок

Руслан Минаев
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Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл Грегуару Барреру из Франции в первом круге турнира ATP в Монпелье (Франция) — 4:6, 7:6 (14:12), 6:7 (3:7).

Матч длился 2 часа и 30 минут. Бублик сделал 19 эйсов и допустил 14 двойных ошибок

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5) — Уго Умбер (Франция, WC) — 1:6, 7:6, 0:0 отказ 2-го игрока

Эмиль Руусувуори (Финляндия, 7) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:0

Грегуар Баррер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:7 (12:14), 7:6 (7:3).

Теннис
Александр Бублик
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