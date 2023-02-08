Бублик выбыл в первом круге турнира в Монпелье — казахстанец сделал 19 эйсов и допустил 14 двойных ошибок
Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл Грегуару Барреру из Франции в первом круге турнира ATP в Монпелье (Франция) — 4:6, 7:6 (14:12), 6:7 (3:7).
Матч длился 2 часа и 30 минут. Бублик сделал 19 эйсов и допустил 14 двойных ошибок
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 562 815 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5) — Уго Умбер (Франция, WC) — 1:6, 7:6, 0:0 отказ 2-го игрока
Эмиль Руусувуори (Финляндия, 7) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:0
Грегуар Баррер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:7 (12:14), 7:6 (7:3).
Новости