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Сегодня, 22:05

Александр Бублик разбил три ракетки в конце матча с Баррером

Мария Гусева
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Александр Бублик.
Фото AFP

Казахстанский теннисист Александр Бублик сломал три ракетки во время матча первого круга турнира ATP в Монпелье (Франция) против француза Грегуара Баррера, не сдержав эмоций.

28-летний Баррер обыграл Бублика со счетом 6:4, 6:7 (12:14), 7:6 (7:3). Матч длился 2 часа и 30 минут.

Сначала Бублик бил о корт первую ракетку, затем отправился к остальным своим ракеткам и разбил еще две из них.

Это поражение стало для 25-летнего теннисиста 9-м подряд. Последний раз он выигрывал матч в октябре 2022 года.

В следующем круге Баррер сыграет против Николоза Басилашвили из Грузии.

Теннис
Александр Бублик
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