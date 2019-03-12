Карлович и Раонич вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Хорватский теннисист Иво Карлович в третьем круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе обыграл индийца Праджнеша Гуннесварана - 6:3, 7:6 (7:3).

Еще одним участником четвертого круга стал канадец Милош Раонич, который победил американца Маркоса Гирона - 4:6, 6:4, 6:4.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Иво Карлович (Хорватия) - Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) - 6:3, 7:6 (7:3)

Милош Раонич (Канада, 13) - Маркос Гирон (США, Q) - 4:6, 6:4, 6:4