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Сегодня, 00:33

Хачанов и Рублев вышли во второй круг турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг турнира в Майами в парном разряде. В трех сетах они переиграли колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фара.

Следующими соперниками россиян будут австралийцы Танаси Коккинакис и Ник Кирьос.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 5) — 7:5, 5:7, 10:6

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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