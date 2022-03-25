Хачанов и Рублев вышли во второй круг турнира в Майами
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг турнира в Майами в парном разряде. В трех сетах они переиграли колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фара.
Следующими соперниками россиян будут австралийцы Танаси Коккинакис и Ник Кирьос.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 5) — 7:5, 5:7, 10:6
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