Карацев поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP

Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на одну позицию и теперь занимает 14-е место в рейтинге ATP. Это оучший результат в карьере 28-летнего спортсмена.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Лидерует серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев идет вторым. Еше один представитель России Андрей Рублев находится на седьмой строчке.

Рейтинг ATP

Положение на 7 февраля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 10?875 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9?635

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7?865

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7?145

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6?875

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5?018

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4?565

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4?065

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3?818

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3?495...

14 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2?633...

28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1?748

* - положение в предыдущем рейтинге