Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:59

Хачанов и Рублев не прошли во второй круг парного турнира в Роттердаме

Анна Горшкова
Корреспондент

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Весли Колхофу и Нилу Скупски в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме.

Игра продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 7:5, 5:7, 7:10.

Во втором круге турнира Колхоф и Скупски сыграют с победителем матча Андрей Голубев/Эдуар Роже-Васслен (Казахстан/Франция) — Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада).

Т0урнир ATP 500 в Роттердаме проходит с 7 по 13 февраля 2022 года.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 4) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 5:7, 7:5, 10:7.

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Почему фигурное катание на Олимпиаде в Пекине начинается так рано: Из-за американцев россияне проспали Валиеву, Кондратюка и командное золото
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости