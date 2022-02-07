Хачанов и Рублев не прошли во второй круг парного турнира в Роттердаме

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Весли Колхофу и Нилу Скупски в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме.

Игра продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 7:5, 5:7, 7:10.

Во втором круге турнира Колхоф и Скупски сыграют с победителем матча Андрей Голубев/Эдуар Роже-Васслен (Казахстан/Франция) — Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада).

Т0урнир ATP 500 в Роттердаме проходит с 7 по 13 февраля 2022 года.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 4) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 5:7, 7:5, 10:7.