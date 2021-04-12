Карацев обыграл Музетти в первом раунде турнира в Монте-Карло
18:28
Российский теннисист Аслан Карацев победил итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Монте-Карло (Монако).
Матч продолжался один час и 27 минут. В следующем раунде соперником Карацева станет грек Стефанос Циципас.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия, WC) — 6:3, 6:4
Джон Миллмэн (Австралия) — Уго Умбер (Франция) — 6:3, 6:3
Томми Пол (США) — Педро Мартинес (Испания, LL) — 4:1 отказ 2-го игрока
Алехандро Давидович (Испания) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:3)
20
Зачет
vs
0
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