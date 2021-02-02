Карацев и Рублев проиграли аргентинцам в парном разряде на ATP Cup
14:55
Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев не смогли принести национальной команде третью победу над сборной Аргентины в матче 1-го тура ATP Cup.
В парном разряде они проиграли Максимо Гонсалесу и Орасио Себальосу — 4:6, 6:7.
Однако этот матч уже никак не влияет на итоговый результат.
Россия победила Аргентину со счетом 2:1.
Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда. Встречи состоятся в среду, 3 февраля.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Группа D
Россия — Аргентина — 2:1
Аслан Карацев/Андрей Рублев — Максимо Гонсалес/Орасио Себальос — 4:6, 6:7
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