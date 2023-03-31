Синнер о матче с Алькарасом: «Чувствую, что он делает меня лучшим игроком»

Итальянец Янник Синнер поделился мнением о предстоящем матче с испанцем Карлосом Алькарасом в 1/2 финала турнира в Майами (США).

«Я буду рад сыграть с ним, потому что это именно те матчи, в которых я хочу принимать участие. Я чувствую, что он делает меня лучшим игроком. Корт здесь [в Майами] очень быстрый. Мне кажется, мы оба чувствуем себя хорошо на таких кортах», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

В личных встречах Алькарас ведет со счетом 3:2. Матч полуфинала турнира в Майами состоится 1 апреля. Ориентировочное начало — в 02.00 мск.