Алькарас — о Синнере: «Уверен, в будущем нас ждут большие матчи»

Испанец Карлос Алькарас победил американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира ATP 1000 в Майами (США) — 6:4, 6:2. За выход в финал первая ракетка мира сыграет с итальянцем Янником Синнером.

«Я играл против Синнера в финальных раундах турниров. Это значит, что он игрок высокого уровня. Конечно, я уверен, что в будущем нас ждут действительно большие матчи. Я с нетерпением жду [когда мы выйдем на новый уровень]», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

В личных встречах Алькарас ведет со счетом 3:2. Матч полуфинала турнира в Майами состоится 1 апреля. Ориентировочное начало — в 02.00 мск.