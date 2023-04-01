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Сегодня, 10:53

Синнер о победе над Алькарасом: «Это многое значит для меня»

Руслан Минаев
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Итальянец Янник Синнер поделился эмоциями после победы нал испанцем Карлосом Алькарасом (6:7 (4:7), 6:4, 6:2) в полуфинале турнира ATP-1000 в Майами (США).

«Для меня это многое значит. Мы оба опять играли на очень и очень высоком уровне. Я старался по максимуму. В третьем сете я увидел его сложности и старался давить на них. Мы оба старались играть агрессивно и сегодня все вышло по-моему. Я очень рад», — цитирует итальянца пресс-служба ATP.

В финале Синнер встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 2 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Теннис
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