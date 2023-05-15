Ханфманн может сыграть с Рублевым в матче четвертого круга ATP в Риме
Немецкий теннисист Янник Ханфманн обыграл итальянца Марко Чеккинато в матче третьего круга турнира ATP в Риме (6:4, 4:6, 6:3).
В следующем круге Ханфманн встретится с победителем пары Андрей Рублев (Россия, 6) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Ханфманн (Германия, Q) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 4:6, 6:3
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