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15 мая, 14:36

Ханфманн может сыграть с Рублевым в матче четвертого круга ATP в Риме

Виктория Кравченко
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Немецкий теннисист Янник Ханфманн обыграл итальянца Марко Чеккинато в матче третьего круга турнира ATP в Риме (6:4, 4:6, 6:3).

В следующем круге Ханфманн встретится с победителем пары Андрей Рублев (Россия, 6) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Ханфманн (Германия, Q) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 4:6, 6:3

Андрей Рублев
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