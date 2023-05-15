Тарпищев считает, что Медведеву надо есть меньше тирамису и сладкого в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву надо ограничить себя в тирамису и вообще в сладком в Риме.

«Тирамису и вообще сладкое Дане надо ограничить. От этого могут быть судороги во время матчей, в целом идет нагрузка на селезенку. Поэтому надо держать себя в руках и не злоупотреблять сахаром», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Медведев в эфире канала Tennis TV признался, что не может отказать себе в Риме, где он выступает на турнире категории «Мастерс», в тирамису. В воскресенье россиянин со счетом 6:4, 6:2 обыграл финна Эмила Руусувуори во втором круге соревнований.