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15 мая, 13:30

Тарпищев считает, что Медведеву надо есть меньше тирамису и сладкого в Риме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву надо ограничить себя в тирамису и вообще в сладком в Риме.

«Тирамису и вообще сладкое Дане надо ограничить. От этого могут быть судороги во время матчей, в целом идет нагрузка на селезенку. Поэтому надо держать себя в руках и не злоупотреблять сахаром», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Медведев в эфире канала Tennis TV признался, что не может отказать себе в Риме, где он выступает на турнире категории «Мастерс», в тирамису. В воскресенье россиянин со счетом 6:4, 6:2 обыграл финна Эмила Руусувуори во втором круге соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/17747513
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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