Алькарас проиграл 135-й ракетке мира Марожану в третьем круге турнира в Риме

Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил венгру Фабиану Марожану в третьем круге «Мастерса» в Риме — 3:6, 6:7 (4:7).

Игра продолжалась 1 час 42 минуты.

Алькарас сделал 5 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Марожана 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Фабиан Марожан (Венгрия, Q) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 7:6 (7:4)