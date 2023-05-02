Алькарас разгромил Зверева в «Мастерсе» в Мадриде, следующий соперник — Хачанов

Испанец Карлос Алькарас разгромил немца Александра Зверева в четвертом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде — 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

Алькарас сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. У Зверева — 3 эйса и 4 двойные ошибки.

За выход в полуфинал Алькарас сыграет с Кареном Хачановым, которым обыграл Андрея Рублева со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 13) — 6:1, 6:2