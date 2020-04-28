«Идиот». Кирьос обратился к Циципасу, опубликовавшему номер его телефона

Грек Стефанос Циципас опубликовал фото с плакатом с номером телефона Ника Кирьоса и надписью «Позвони мне» на своей странице в Instagram.

— Ты идиот. Прекратите все мне звонить, — написал австралиец в комментариях к фото. Ему исполнилось 25 лет.

Понимаю, что у меня день рождения, мне исполнилось 25 лет, это важный день, — впоследствии сказал Кирьос. — Я понимаю, что Циципас опубликовал мой номер телефона. Но пожалуйста, прекратите мне звонить. Не могу даже музыку послушать.