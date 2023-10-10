Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:33

Хуркач вышел в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Поляк Хуберт Хуркач победил китайца Чжана Чжичжэня в четвертом круге турнира ATP серии «мастерс» — 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 37 минут.

Хуркач за игру сделал 16 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки.

В четвертьфинале он сыграет с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 16) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4)

Хуберт Хуркач
0
Читайте также
Мирра снова сильнее Ястремской. Украинка опять будет жаловаться на лайки россиянки?
УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Мать погибшего россиянина рассказала о его переезде в Израиль
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер проиграл Шелтону в четвертом круге «мастерса» в Шанхае
Новости
RSS RSS
Все новости