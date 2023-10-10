Тарпищев назвал Пола неоднозначным соперником для Рублева на турнире ATP в Шанхае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев россиянину Андрею Рублеву надо с опаской отнестись к матчу против американца Томми Пола в четвертом круге турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

«Соперник неоднозначный для Рублева — играет быстро. Плюс там, в Шанхае, непривычные климатические условия. Нельзя однозначно сказать, что Рублев должен проходить дальше. При идеальной физической форме — да, но непонятно его состояние. У него в сетке все ударные соперники. К Полу надо с опаской Андрею подходить», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч между Рублевым и Полом запланирован на 11 октября. Рублев остался единственным представителем России на турнире.