Синнер проиграл Шелтону в четвертом круге «мастерса» в Шанхае
Итальянец Янник Синнер проиграл американцу Бену Шелтону в четвертом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:2, 3:6, 6:7 (5:7). Матч длился 2 часа 32 минуты.
За выход в полуфинал Шелтон сыграет с соотечественником Себастьяном Кордой.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Бен Шелтон (США, 19) — Янник Синнер (Италия, 6) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)
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