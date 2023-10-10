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Сегодня, 16:17

Синнер проиграл Шелтону в четвертом круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Итальянец Янник Синнер проиграл американцу Бену Шелтону в четвертом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:2, 3:6, 6:7 (5:7). Матч длился 2 часа 32 минуты.

За выход в полуфинал Шелтон сыграет с соотечественником Себастьяном Кордой.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Бен Шелтон (США, 19) — Янник Синнер (Италия, 6) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Теннис
Янник Синнер
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