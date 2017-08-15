Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:1, 1:6, 6:3.

За выход в третий круг Хачанов поборется с итальянцем Томасом Фаббиано.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ХАЧАНОВ (Россия) - Шварцман (Аргентина) - 6:1, 1:6, 6:3

Долгополов (Украина, Q) - Андерсон Кев. (ЮАР) - 6:4, 7:6(8:6)

Киргиос (Австралия) - Гоффен (Бельгия, 9) - 6:2, 6:3