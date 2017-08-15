Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:1, 1:6, 6:3.
За выход в третий круг Хачанов поборется с итальянцем Томасом Фаббиано.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 973 120 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ХАЧАНОВ (Россия) - Шварцман (Аргентина) - 6:1, 1:6, 6:3
Долгополов (Украина, Q) - Андерсон Кев. (ЮАР) - 6:4, 7:6(8:6)
Киргиос (Австралия) - Гоффен (Бельгия, 9) - 6:2, 6:3
Nick280881
Просто прекрасная. Стоит сказать спасибо Федереру за то, что тот снялся. Карен с ним должен был во втором круге играть, а получил лакки лузера в результате.
23:52 15 августа
Долго наблюдал за идиотами на эт
Хорошая сетка, надо проходить дальше
20:55 15 августа