19:57 15 августа | ТЕННИС — ATP

Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати

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Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:1, 1:6, 6:3. 

За выход в третий круг Хачанов поборется с итальянцем Томасом Фаббиано.

Цинциннати (США) 

Турнир ATP Western & Southern Open 

Призовой фонд 4 973 120 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ХАЧАНОВ (Россия) - Шварцман (Аргентина) - 6:1, 1:6, 6:3

Долгополов (Украина, Q) - Андерсон Кев. (ЮАР) - 6:4, 7:6(8:6)

Киргиос (Австралия) - Гоффен (Бельгия, 9) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2017/1/5/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Nick280881

Просто прекрасная. Стоит сказать спасибо Федереру за то, что тот снялся. Карен с ним должен был во втором круге играть, а получил лакки лузера в результате.

23:52 15 августа

Долго наблюдал за идиотами на эт

Хорошая сетка, надо проходить дальше

20:55 15 августа