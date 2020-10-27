Хачанов вылетел в первом круге турнира в Вене
17:37
Болгарин Григор Димитров в первом круге турнира в Вене в двух сетах обыграл Карена Хачанова — 7:6 (8:6), 6:3. Матч длился час и 25 минут. Следующим соперником Димитрова станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6 (8:6), 6:3
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