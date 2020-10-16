Хачанов уступил Раоничу в четвертьфинале турнира в Петербурге

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге уступил канадцу Милошу Раоничу со счетом 1:6, 6:7 (1:7).

Встреча длилась 1 час 26 минут. Россиянин сделал 6 эйсов и сделал одну двойную ошибку. Канадец 15 раз подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.

В полуфинале Раонич встретится с хорватом Борна Чоричем.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Милош Раонич (Канада, 6) — Карен Хачанов (Россия, 4) — 6:1, 7:6 (7:1)