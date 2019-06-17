Хачанов пробился во второй круг турнира в Халле

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Халле. В матче первого раунда он обыграл серба Миомира Кецмановича – 7:6(7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Ласло Джере (Сербия).

Халле (Германия)

Турнир ATP Noventi Open

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 3) – Миомир Кецманович (Сербия, LL) – 7:6(7:5), 6:4