Хачанов пробился во второй круг турнира в Халле

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Халле. В матче первого раунда он обыграл серба Миомира Кецмановича – 7:6(7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Ласло Джере (Сербия).
Халле (Германия)
Турнир ATP Noventi Open
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 3) – Миомир Кецманович (Сербия, LL) – 7:6(7:5), 6:4
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